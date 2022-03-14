Верховный суд Британии отказал Ассанжу в обжаловании экстрадиции в США
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
21:39, 14 марта 2022
Джулиан АссанжФото: vk.com/assange2015t
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Портал WikiLeaks сообщил, что Верховный суд Великобритании отказал основателю организации Джулиану Ассанжу в обжаловании экстрадиции в США. Отмечается, что дело против журналиста переходит к главе МВД Британии Прити Пател для санкционирования процесса экстрадиции. При этом о возможных сроках исполнения решения по делу правозащитника не сообщается.
Верховный суд Великобритании отказал в разрешении обжаловать экстрадицию Ассанжа, — сказано на официальной странице WikiLeaks в Twitter.
Дело перешло на рассмотрение в Верховный суд страны после удовлетворения апелляции США на предыдущее решение, которое запрещало экстрадицию Ассанжа. Американская сторона предоставила Высокому суду Лондона гарантии безопасности основателю WikiLeaks.
Ранее проект резолюции с призывом к правительству Франции предоставить убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу отклонило национальное собрание страны. В поддержку документа выступили 17 депутатов, против — 31. Проект резолюции на рассмотрение нижней палаты парламента Франции был внесён группой депутатов. В документе они указывали, что Ассанж более 10 лет подвергается судебному, «а на деле политическому преследованию со стороны США».