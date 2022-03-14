Верховный суд Британии отказал Ассанжу в обжаловании экстрадиции в США

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Двое голландских наемников украинского «иностранного легиона» пострадали в результате ракетного удара ВС РФ по полигону Яворовский близ Львова на западе Украины, Об этом сообщил их координатор в посольстве Украины в Нидерландах Герт Снитселар, передаёт издание Telegraaf.

Голландские наемники получили легкие ранения, когда помогали вывести людей из здания, по которому был нанесён удар. Отмечается, что на этой военной базе находятся десятки голландских наемников, — сообщает издание. Официальный...