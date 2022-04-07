Великобритания расширила санкции против России

Великобритания ввела дополнительные санкции в отношении России, говорится в сообщении МИД страны. В число лиц, подпадающих под ограничения, включены предполагаемые дочери президента России Владимира Путина — Мария Воронцова и Екатерина Тихонова, а также журналистка и общественный деятель Екатерина Винокурова, которую в МИД Соединённого королевства называют дочерью российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Указанным лицам запрещён въезд в Великобританию, а их активы на территории страны будут заморожены. При этом отмечается , что Лондон согласовал эти санкции с Вашингтоном, «продемонстрировав ещё одно глобальное единство» против российской спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что Евросоюз утвердил пятый блок санкций в отношении России. ЕС полностью запретил транзакции и заморозил активы «четырёх ключевых российских банков», названия которых пока не опубликованы. ЕС также запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары. Также Евросоюз запретил заходы российских судов в свои порты и согласовал эмбарго на поставки российского угля, которое вступит в силу в конце лета. Также ЕС расширил запрет на продажу банкнот и ценных бумаг юрлицам России и Белоруссии и расширил чёрный список персоналий из этих стран.

Решение о введении новых антироссийских санкций приняли также власти Японии. Токио намерен запретить импорт угля из РФ, машинного оборудования, некоторых видов древесины и водки.