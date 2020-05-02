Ватикан направил денежную помощь проституткам-транссексуалам

https://static.news.ru/photo/89c78f38-8c7d-11ea-b560-fa163e074e61_660.jpg Кардинал Конрад Краевский Фото: Grzegorz Galazka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кардинал Конрад Краевский, отвечающий за гуманитарные программы Ватикана, направил денежную помощь группе проституток-транссексуалов в городе неподалёку от Рима. Они сами обращались за поддержкой ввиду бедственного положения к местному священнику.

Сам Краевский удивлён вниманием прессы к этой благотворительной акции. По мнению кардинала, это не что иное, как следование христианским принципам. В комментарии для Reuters он указал на то, что люди в таком положении очень часто не имеют документов — их забрали сутенёры — и потому не могут рассчитывать на помощь государства.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 3,3 млн человек по всему миру, более 238 тысяч скончались, более миллиона человек выздоровели. Больше всего умерших — в Италии (28,3 тысячи), Великобритании (27,5 тысячи), Франции (24,5 тысячи) Испании (24,5 тысячи).

Наибольшее число заражённых зафиксировано в США — 1,1 млн человека, из них 65 тысяч скончались от COVID-19. В Европе очагом распространения коронавируса стали Италия и Испания с 207 и 213 тысячами заболевших соответственно.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте извинился перед гражданами страны за экономические проблемы, возникшие из-за пандемии коронавируса.