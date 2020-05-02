В Японии зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 за сутки

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В Японии за последние сутки количество летальных исходов из-за коронавируса увеличилось на 31 — до 530. Это стало новым антирекордом.

Об этом свидетельствуют данные японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния.

Предыдущий пик смертности в Японии был зафиксирован 23 апреля — тогда в стране скончались 29 человек, из них 15 умерли в Токио.

За прошедшие сутки в стране заразились 306 человек, общее число инфицированных, таким образом, достигло 15,5 тысячи.

Как ранее писал NEWS.ru, японские власти намерены через неделю разрешить использование препарата «Ремдесивир» (Remdesivir) для лечения коронавирусной инфекции. Лекарство было разработано против лихорадки Эбола.