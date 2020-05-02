В Японии коронавирус хотят лечить препаратом от Эболы

https://static.news.ru/photo/8d9e1a80-8c66-11ea-93a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viola Kam/Keystone Press Agency/Global Look Press

Японские власти намерены через неделю разрешить использование препарата «Ремдесивир» (Remdesivir) для лечения коронавирусной инфекции. Лекарство было разработано против лихорадки Эбола.

Если «Ремдесивир» пройдёт необходимые процедуры утверждения, то станет первым одобренным в стране препаратом от коронавируса, — сообщает Японское общественное телевидение.

Препарат был разработан в США. Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при американском Министерстве здравоохранения и социальных служб одобрило его для лечения COVID-19.

Японские власти к лету хотят разрешить для использования препарат «Фавипиравир», который разработала корпорация Fujifilm Holdings. Генеральный директор Центра контроля качества медпомощи Минздрава РФ Виталий Омельяновский заявил, что японское лекарство проявляет «ограниченную активность», а иногда «и вовсе не демонстрирует эффективность».

NEWS.ru писал, что испытания российского препарата от коронавируса могут занять несколько месяцев.