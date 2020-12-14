В ВОЗ заявили, что на медработников приходится 14% случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/5a64bf7c-3e34-11eb-8a98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На медицинских работников приходится 14% всех случаев заражения COVID-19, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Работники здравоохранения составляют, по оценкам, 3% мирового населения, однако на них приходится 14% всех случаев инфицирования COVID-19, — отметил Гебрейесус, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день особенно актуален вопрос обеспечения медработников защитными средствами от COVID-19. Глава ВОЗ также подчеркнул, что воздействие коронавируса на здоровье молодёжи в мире «было в целом менее суровым», чем на здоровье других возрастных групп.

В заключение своего выступления Гебрейесус приветствовал активное участие молодых людей в мероприятиях по противодействию пандемии COVID-19.

Медики выявили в РФ 27 328 случаев COVID-19 за последние сутки в 84 регионах. За всё время пандемии заразились 2 681 256 граждан. Из них скончался 47 391 (450 за минувшие 24 часа), выздоровели 2 124 797 (18 562).

Количество активных случаев — 509 068. Из московских больниц после исцеления от COVID-19 выписали 4932 пациента. Всего в столице за время пандемии поправились 534,5 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что эффективность вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» подтверждена на уровне 91,4%. Это следует из анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований препарата.