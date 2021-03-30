В Вашингтоне выразили обеспокоенность из-за доклада ВОЗ о коронавирусе

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США и ещё 13 стран в совместном заявлении выразили обеспокоенность докладом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавирусной инфекции. Текст заявления опубликовала пресс-служба Госдепартамента.

Мы вместе выражаем общую обеспокоенность недавним исследованием в Китае, проведённым ВОЗ, и в то же время мы обращаем внимание на важность совместной работы над созданием и задействованием быстрого, эффективного, прозрачного, научно обоснованного и независимого процесса международной оценки таких вспышек заболевания неизвестной природы в будущем, — говорится в сообщении.

Отмечается, что страны поддерживают работу экспертов и сотрудников ВОЗ по установлению источника инфекции, но, по мнению авторов заявления, исследование началось со значительной задержкой, поэтому у специалистов не было доступа к оригинальной информации.

Доклад по итогам поездки экспертов ВОЗ в Ухань был опубликован 30 марта. Специалисты организации пришли к предварительным выводам, что лабораторное происхождение COVID-19 «крайне маловероятно». При этом в докладе организации подчёркивается, что точный источник инфекции всё ещё не установлен.

Как писал NEWS.ru, ранее ВОЗ описала передачу коронавируса от летучих мышей к людям. В отчёте говорится, что «эволюционное расстояние между вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено».