В Туркмении стартовало голосование на досрочных выборах президента

Голосование на досрочных выборах президента началось в Туркмении. В стране открылись 2577 избирательных участков, голосование продлится до 19:00 (17:00) мск, сообщает РИА Новости.

За рубежом голосование проходит на 41 избирательном участке, они открыты при консульских и дипучреждениях. На пост президента в стране претендуют девять кандидатов, трое из них выдвинуты политическими партиями, ещё шесть — от инициативных групп граждан областей и Ашхабада. Все кандидаты главной своей задачей видят обеспечение высокого уровня жизни населения.

От правящей демократической партии на пост главы государства выдвинут сын действующего президента Сердар Бердымухамедов, сейчас он занимает пост председателя кабмина.

Туркменское законодательство не устанавливает порога явки избирателей, выборы будут считаться состоявшимися при любой активности населения.

Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития страны следует дать молодым руководителям. Он добавил, что принял «непростое решение о себе», но не объяснил смысл фразы.