В Турции выступили за сделку с Россией по Крыму

Турция и Россия могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра в качестве независимого государства. Об этом заявил профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в интервью Lenta.ru.

Он пояснил, что объединённый Кипр может стать членом НАТО, а это противоречит интересам России. Унал считает, что в обмен турецкие авиакомпании смогут возобновить прямые рейсы в Крым, а власти откажутся от высказываний о том, что Крым является частью Украины.

В то же время эксперт признал, что подобный сценарий может выглядеть нереалистичным из-за риторики обеих сторон по вопросам Крыма и Кипра. При этом Унал заявил, что Турции незачем признавать Крым российской территорией.

Потому что он и так уже является частью России, и Россия не обязательно попросит Турцию признавать это, — пояснил профессор.

Ранее Унал заявил, что Москве следует смириться с тем, что Анкара поставляет оружие Киеву. По его мнению, турецко-украинские отношения не представляют угрозу для России. Профессор отметил, что Украина, имея на вооружении турецкие беспилотники, не будет превосходить Россию по военной мощи. При этом Анкара, снабжая Киев оружием, не натравливает его на Москву, в отличие от США.