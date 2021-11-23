В Турции прошли митинги протеста после рекордного обвала курса лиры

Рекордный обвал турецкой национальной валюты спровоцировал несколько стихийных акций протеста, которые прошли в Стамбуле и Анкаре, сообщил телеканал Halk TV. Пришедшие на митинги люди требовали отставки кабинета министров и ухода от власти правящей Партии справедливости и развития. Сотрудники полиции демонстрантов разогнали.
Турецкая лира в минувший вторник
Ранее главы основных партий, составляющих костяк оппозиции — Народно-республиканской и Хорошей — Кемаль Кылычдароглу и Мераль Акшенер высказали обвинения в адрес Эрдогана, назвав его некомпетентным, а также призвали организовать досрочные выборы. На что глава государства заявил, что президентские и парламентские выборы пройдут в свой запланированный срок — в июне 2023 года.