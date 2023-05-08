В Турции назвали причины продолжения конфликта на Украине Представитель Эрдогана: урегулирование на Украине осложнено из-за позиции по нему Запада

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Поиски путей урегулирования украинского кризиса осложняются из-за того, что ведущие страны Запада являются сторонниками продолжения конфликта. Такое мнение озвучил в эфире телеканала Habertürk TV официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. При этом он отметил, что Анкара имеет собственные предложения по урегулированию, которые обсуждались с Москвой.

Сейчас международная конъюнктура больше на стороне войны, а не мира. Ведущие силы [Запада] являются сторонниками ее продолжения. <...> У нас есть предложение. Есть перспектива, над которой мы работаем, не будем называть это планом, — сказал Калын.

По его словам, украинский кризис можно назвать «холодной войной 2.0» и она ведется между Россией и Западом. При этом Калын убежден, что Москва не имеет желания продолжать конфликт и главным вопросом является то, «как обе стороны могут с достоинством встать из-за стола».

Представитель Эрдогана также отметил важность реализации зерновой сделки, в рамках которой было вывезено более 29 млн тонн сельскохозяйственной продукции. По словам Калына, это стало возможным благодаря инициативам президента Турции.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стопроцентных гарантий по продлению зерновой сделки нет, но работа в этом направлении ведется и есть надежды на успех. По его словам, основная проблема состоит в том, что западные страны ограничили России ряд операций, а также отказались соблюдать ее требования.