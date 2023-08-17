В США призвали Зеленского заморозить конфликт на Украине Отставной офицер армии США Дэвис призвал Зеленского заморозить конфликт

Фото: Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Вооруженные силы Украины не смогут нанести поражение российской армии, поэтому президенту страны Владимиру Зеленскому следует заморозить конфликт, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для издания 19Fortyfive. По его мнению, такая мера позволит Киеву не потерять остатки территорий на фоне больших потерь среди военнослужащих.

Киев должен смириться с суровой реальностью и понять, что наиболее разумным курсом сейчас является замораживание конфликта и вступление в переговоры, — отметил Дэвис.

По мнению обозревателя издания, Украине не удастся вновь сформировать тот же военный потенциал, который был у нее до начала контрнаступления. Он также подчеркнул, что инвестиции США в развитие украинской армии так и не окупились. Поставки новых вооружений Киеву также не приведут к желаемому Вашингтоном результату, считает он.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявил, что Вооруженные силы России начали готовить условия для подготовки контрнаступления в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, этот процесс активно идет. В то же время армия Украины отступает со своих позиций из-за нехватки средств ПВО и техники для контрбатарейной борьбы.