В США пообещали Киеву еще больше оружия Блинкен: США приложат все усилия для восполнения нехватки вооружений у Украины

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов поставить Вооруженным силам Украины недостающее у оружие для контрнаступления в случае соответствующего запроса со стороны Киева, сообщает телеканал PBS. По его словам, Соединенные Штаты работают ежедневно с другими западными странами, чтобы удовлетворить запросы украинской армии. Он при этом признал, что это процесс, который требует усилий.

Это процесс, и мы работаем буквально ежедневно с Украиной и с коалицией стран, чтобы убедиться, что у Киева есть поддержка. Если существует недостаток, нехватка вооружений и боеприпасов, они скажут нам, и мы приложим все усилия, чтобы их восполнить, — сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что США сохраняют свою приверженность помогать Украине пока это необходимо.

Ранее CNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, что Великобритания поставила Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, которые имеют дальность поражения порядка 250 км. Собеседники телеканала утверждали, что ВСУ не будут применять эти ракеты для ударов по целям в России, однако возможность атаки по Крыму не исключена.