В США объяснили поддержку ядерного оружия страхом перед Россией Экс-разведчик США Риттер: американцы боятся Россию, поэтому выступают за ядерное оружие

Фото: Brian Cahn / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил YouTube-каналу Issues that Matter with Cynthia Pooler, что американцы выступают за ядерное оружие, потому как боятся Россию. Он добавил, что этот страх основывается не на знаниях, а на невежестве жителей США, так как они ничего не знают о России.

Большинство американцев боятся России и поэтому считают, что ядерное сдерживание является необходимостью. И они боятся Россию, хотя основываются не на знаниях, а на невежестве. Они ничего не знают о России, — сказал Риттер.

Он при этом призвал американские власти перестать провоцировать мир на новую гонку вооружений.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что в ответ на размещение ракет «Темный орел» (Dark Eagle) Соединенными Штатами в Германии Россия может установить гиперзвуковые ракеты «Циркон» на границе с Западом. Он пояснил, что Россия сможет установить их вне досягаемости украинских ракет и направить на столицы стран НАТО.

Военный эксперт Франц Клинцевич ранее рассказал, что установленные на атомной подлодке «Белгород» ядерные торпеды «Посейдон» имеют практически неограниченный ресурс и могут залегать на дно на глубине 1000 метров. Он рассказал, что подлодка с такими торпедами, оснащенными ядерными энергоустановками, способна обеспечить стратегическую безопасность России.