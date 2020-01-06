https://static.news.ru/photo/a3aa41f6-3166-11ea-81d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов не верят заявлениям Тегерана о том, что иранский генерал Касем Сулеймани в момент своей гибели находился в Ираке с дипломатической миссией.

Его [министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа] заявлению о том, что Сулеймани был в Багдаде с дипломатической миссией. Кто-то здесь этому верит? Мы знаем, что это неправда, — заявил на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео.

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада 3 января. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

После случившегося иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска. 6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решится на такое. Хорватия при этом вывела войска из Ирака и перебросила их в Кувейт. Военнослужащие находились на территории страны в составе миссии НАТО.

Последние несколько дней американские войска на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с возможностью удара иранских беспилотников, писал NEWS.ru.