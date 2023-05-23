В США назвали три основные цели по Украине Подполковник ВС США Дэвис: Вашингтону нужно реализовать истинные интересы на Украине

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Подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для Responsible Statecraft заявил, что Вашингтону необходимо сконцентрироваться на том, чтобы его действия на Украине служили американским интересам. Он пояснил, что у американского руководства есть три основные цели: предотвратить эскалацию, отказаться от поддержки Киева и отказаться предоставлять Украине гарантии безопасности.

У США есть три основные цели: предотвратить любую эскалацию конфликта за пределами Украины, переложить бремя поддержки Киева на европейских партнеров, а также исключить возможность каких-либо мирных соглашений, которые обяжут Штаты или НАТО предоставить Украине гарантии безопасности, — сказал Дэвис.

По его словам, «бессмысленные поставки оружия» не отвечают национальным интересам США.

Ранее представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что передача Киеву американских истребителей F-16 в приоритете для США. Так пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос о том, повлияет ли на решение о поставках истребителей Киеву использование ВСУ западной техники для нападения на населенные пункты в Белгородской области.