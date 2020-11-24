В США нашли таинственный обелиск

https://static.news.ru/photo/c2954b2a-2e7b-11eb-b2b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/UtahDPS

Металлический столб, врытый в землю был найден в штате Юта. Вокруг находки разгорелись споры.

Артефакт был обнаружен сотрудниками Департамента общественной безопасности случайно. Они пролетали мимо на вертолёте, сообщает Sky News.

Это была самая странная вещь, с которой я сталкивался за все годы полётов... Мы начали шутить, что в случае исчезновения одного из нас, остальным нужно броситься бежать, — заявил пилот Брет Хатчингс.

Он отметил, что объект находился в местности, окружённой красными скалами, что наводит мысли на то, что его мог установить поклонник фильма Стэнли Кубрика «2001: Космическая Одиссея», в котором фигурирует похожий монолит. Кроме того, это мог сделать современный художник.

Пользователи Интернета тоже высказали свои теории о происхождении объекта. Кто-то предположил, что это «портал в космос», другие посчитали, что это декорация, оставшаяся со съёмок фильма.

Однако в Департаменте общественной безопасности штата Юта пообещали разобраться с этим случаем, поскольку установка конструкций на землях, находящихся в федеральном управлении, является незаконной, если нет разрешения на это. Там также не стали уточнять местонахождения объекта, поскольку добираться туда небезопасно.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность существования внеземных цивилизаций, которые посещают Землю. Он говорил об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону. Американский лидер согласился с тем, что существуют люди, которые заявляют, что видели корабли пришельцев. Также Трамп прокомментировал слухи о том, что на одной из военных баз ВВС США находятся обломки некоего космического корабля. По словам хозяина Белого дома, ему об этом ничего не известно

Как писал NEWS.ru, Пентагон формирует группу для расследования и изучения случаев появления НЛО, которые наблюдали американские военные лётчики. Курировать новый проект будет замминистра обороны Дэвид Норквист.