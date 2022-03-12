WSJ: США допустили подписание нового соглашения по Ирану без участия России

США не намерены вести переговоры об исключениях в санкциях, введённых против России, чтобы спасти ядерную сделку по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. По его словам, Вашингтон не исключает подписания альтернативного соглашения, из которого исключат Россию, если Москва не откажется от своей позиции.

Российские власти хотят, чтобы Белый дом обеспечил гарантии относительно антироссийских санкций, которые не должны нанести ущерба торгово-экономическому, инвестиционному, военно-техническому партнёрству РФ и Ирана, ранее сообщило американское издание Politico.

Согласно информации WSJ, США не станут обсуждать исключения из «связанных с Украиной» рестрикций в отношении России ради спасения СВПД. Отмечается, что Вашингтон предпримет попытку подписать новое соглашение, в котором не будет России, в случае если она не откажется от своих требований.

Если Россия будет настаивать на требованиях о гарантиях или не ответит «в ближайшую неделю», Вашингтону нужно будет «оперативно рассмотреть альтернативный путь», — пишет издание.

Ранее глава делегации Ирана Али Багери Кани временно покинул переговоры в Вене о восстановлении ядерной сделки, чтобы проконсультироваться с руководством по поводу новых требований, выдвинутых Россией. На днях Москва призвала администрацию президента США Джо Байдена дать гарантии, что никакое санкционное давление в связи с украинскими событиями не отразится на её экономическом сотрудничестве с Тегераном. Такой ход привёл в замешательство остальных участников переговорного процесса, близкого к кульминации.

Решение Тегерана отозвать Кани вызвало у ряда экспертов подозрения в том, что с переговорным процессом, в который вовлечены с одной стороны Иран, а с другой — Россия, Китай, Франция, ФРГ, Британия и — опосредованно — США, происходит что-то неладное. Неназванные источники агентства Reuters указали на то, что это результат новых требований, которые на днях российская сторона в лице главы МИД Сергея Лаврова выдвинула в адрес администрации Байдена.

Стало известно, что глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани прибудет в Москву на переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации на Украине и условия иранской ядерной сделки.