Reuters: глава МИД Катара обсудит с Лавровым условия ядерной сделки

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани прибудет в Москву на переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, пишет Reuters. Сообщается, что министры обсудят ситуацию на Украине и условия иранской ядерной сделки.

Министр иностранных дел Катара отправится в Москву в воскресенье для обсуждения ядерных переговоров с Ираном и военной спецоперации на Украине, — отметили в агентстве, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Иранская ядерная сделка близка к своему срыву после 11 месяцев переговоров, пишет Politico. Причиной этому стала спецоперация России на Украине, а также последовавшие в отношении Москвы санкции. Теперь российские дипломаты стараются не допустить возможности компенсации Европой и США отказа от российской нефти за счёт поставок энергоресурсов из Ирана.

Ранее это же издание опубликовало материал, где было сказано, что ядерная сделка в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном может быть подписана без участия России. Это связано с новыми требованиями Кремля к Вашингтону. Российские власти хотят, чтобы Белый дом обеспечил гарантии относительно антироссийских санкций, которые не должны нанести ущерба торгово-экономическому, инвестиционному, военно-техническому партнёрству РФ и Ирана.

Напомним, что глава делегации Ирана Али Багери Кани временно покинул переговоры в Вене о восстановлении ядерной сделки, чтобы проконсультироваться с руководством по поводу новых требований, выдвинутых Россией. На днях Москва призвала администрацию президента США Джо Байдена дать гарантии, что никакое санкционное давление в связи с украинскими событиями не отразится на её экономическом сотрудничестве с Тегераном. Такой ход привёл в замешательство остальных участников переговорного процесса, близкого к кульминации.

Решение Тегерана отозвать Кани вызвало у ряда экспертов подозрения в том, что с переговорным процессом, в который вовлечены с одной стороны Иран, а с другой — Россия, Китай, Франция, ФРГ, Британия и опосредованно США, происходит что-то неладное. Неназванные источники агентства Reuters указали на то, что это результат новых требований, которые на днях российская сторона в лице главы МИД Сергея Лаврова выдвинула в адрес администрации Байдена.