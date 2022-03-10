Politico: подписание ядерной сделки с Ираном затянулось из-за позиции РФ

Иранская ядерная сделка близка к своему срыву после 11 месяцев переговоров, пишет Politico. Причиной этому стала спецоперация России на Украине, а также последовавшие в отношении Москвы санкции. Теперь российские дипломаты стараются не допустить возможности компенсации Европой и США отказа от российской нефти за счёт поставок энергоресурсов из Ирана.

Подписание документа в рамках иранской ядерной сделки, которое должно было произойти ещё в конце прошлой недели, отложено. Россия требует дополнительно прописать в соглашении гарантии того, что всякий российский бизнес в будущем в проектах с Ираном будет освобождён от санкций Евросоюза и США, пишет Politico.

По мнению издания, таким образом Москва решила ответить на введённые против неё санкции из-за проведения военной спецоперации на Украине.

При этом отмечается, что переговорщикам из США, Великобритании, Франции, Германии и Китая, скорее всего, не удастся найти способ удовлетворить данные требования, подчеркнули дипломаты, что может означать приостановление подписания сделки из-за двусторонних переговоров между Ираном и Россией спустя 11 месяцев переговоров в Вене, ведь требования России удовлетворить невозможно. Причина в том, что переговоры в Вене основывались на том, чтобы вернуть Тегеран и Вашингтон к соглашению 2015 года, и в них ничего не говорилось о санкциях против Москвы.

Как пишет Politico, в этой ситуации атмосфера на переговорах в ходе нескольких последних дней остаётся напряжённой.

Возобновление функционирования этой ядерной сделки предполагало возможность для России вести дела с Ираном в полном объёме. Однако против России введены новые санкции из-за ситуации на Украине, и теперь Москва может остается в проигрыше.

Ранее это же издание опубликовало материал, где было сказано, что ядерная сделка в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном может быть подписана без участия России. Это связано с новыми требованиями Кремля к Вашингтону. Российские власти хотят, чтобы Белый дом обеспечил гарантии относительно антироссийских санкций, которые не должны нанести ущерба торгово-экономическому, инвестиционному, военно-техническому партнёрству РФ и Ирана.