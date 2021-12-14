В США число смертей от коронавируса превысило 800 тысяч

Более 50,2 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в США с начала пандемии. Жертвами COVID-19 стали 800 266 человек, об этом говорят обновлённые данные Университета Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты, анализируя сведения федеральных и местных властей.

Днём ранее в Соединённых Штатах статистика по коронавирусу выявила новый антирекорд, когда оказалось, что число случаев заболевания смертоносной инфекцией превысило 50 млн.

Как стало известно 21 сентября, коронавирус в США унёс больше жизней, чем эпидемия испанского гриппа, бушевавшая в 1918–1919 годах. Число жертв COVID-19 в тот день составило 676 059 человек, от испанского гриппа погибли порядка 675 000 человек. Считается, что эпидемия «испанки» унесла самое большое количество жизней за всю американскую историю.

Ранее стало известно, что 3 декабря в США установлен новый рекорд по суточной смертности от коронавирусной инфекции. За сутки жертвами болезни стали 3157 пациентов. В Штатах ситуация с COVID-19 по-прежнему остаётся наиболее критической среди всех стран. Второе место в мире по заболеваемости занимает Индия, замыкает тройку Бразилия.