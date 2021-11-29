В Сети опубликовали видео падения британского F-35 с авианосца в море

Момент падения истребителя F-35B Королевских ВВС при взлёте с авианосца HMS Queen Elizabeth в Средиземное море записали на видео. Падение самолёта сразу после отрыва от взлётно-посадочной полосы разместил в Twitter британский журналист Себ Хаггарт.

На кадрах запечатлён инцидент, который произошёл 17 ноября. Пилот успел катапультироваться и отделался только незначительными травмами. Возможной причиной крушения называется попадание при взлёте заглушки в двигатель. Заглушки не сняли при подготовке истребителя к вылету.

Well thank God he is still with us! Thatâs all I can say. pic.twitter.com/YtL6f0BFAm — Seb H (@sebh1981) November 29, 2021

Самый большой военный корабль за всю историю Королевского ВМФ HMS Queen Elizabeth вошёл в его состав в 2017 году. Британия сейчас имеет на вооружении 17 истребителей F-35B, их число в ближайшие годы хотят увеличить до 138.

Ранее стало известно, что российская подлодка следила за авианосной ударной группой британского флота в Средиземном море, когда она была в восточной части моря. Британцам пришлось поднять вертолёты Merlin Mk2​​​, которые сбросили на воду радиогидроакустические буи для поиска субмарины. У военных были подозрения, что русские следят за авианосцем HMS Queen Elizabeth.