В Сербии показатели заболеваемости COVID вернулись на уровень конца апреля

https://static.news.ru/photo/6560d9e6-b956-11ea-baa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в Сербии за сутки составило 254 человека, скончались ещё трое заболевших. Показатели смертности и заболеваемости вернулись к уровням конца апреля, когда в стране было введено чрезвычайное положение. Об этом сообщает Минздрав страны.

В субботу, 28 июня, было зафиксировано 227 новых случаев заражения.

Общее число заболевших в стране достигло 14 046 человек, умерли 270 пациентов. Всего в больницах находятся 1312 человек. С начала пандемии тестирование прошли 385 713 человек.

С 3 апреля по 18 мая помощь в борьбе с коронавирусом в Сербии оказывали российские военные. Тогда сводный отряд Минобороны провел полную дезинфекцию медицинских учреждений и социально значимых объектов в 40 населённых пунктах республики. Было обработано 376 зданий и сооружений, более 1685 млн кв. метров внутренних помещений, около 500 тыс. кв. метров дорог. Российские военные медики также оказывали помощь в лечении 881 заражённого коронавирусом пациента.

NEWS.ru писал, что министр обороны Сербии Александр Вулин заразился коронавирусом. Об этом стало известно 27 июня. У военного нет никаких симптомов заболевания, он чувствует себя хорошо. Вулин подхватил вирус после госпитализации одного из госсекретарей в Министерстве обороны, сейчас он находится на самоизоляции.

По данным на 28 июня, в мире коронавирусом заразились 10 128 846 человек, умерли 502 690, излечились 5 519 015.