В Раде заявили о значительном подорожании услуг ЖКХ для украинцев

Депутат Верховной рады Михаил Волынец заявил, что в отопительный сезон на Украине цены на услуги ЖКХ вырастут на 70%. Своё мнение председатель Независимого профсоюза горняков страны высказал в эфире телеканала «Украина 24».

Депутат напомнил , что в начале июля из-за действий спекулянтов в стране не действовали 52 блока ТЭС из 78 имеющихся и пять блоков АЭС.

«Несложно спрогнозировать», что в предстоящий отопительный сезон Украина может оказаться на пороге веерных отключений, добавил Волынец. По его мнению, в таком случае неизбежен серьёзный рост цен на энергоносители, а это, в свою очередь, приведёт к подорожанию коммунальных услуг.

Ранее стало известно, что предстоящей зимой Украина столкнётся с большими проблемами из-за газа. Об этом заявил бывший министр ЖКХ страны Алексей Кучеренко. Он отметил, что «Газпром» сейчас не поставляет в Европу столько газа, чтобы можно было заполнить хранилища, которые будут использоваться в зимний отопительный сезон.