В Пентагоне заявили о начале эпохи повышенной нестабильности в мире

Мир входит в эру повышенной стратегической нестабильности, это связано с формированием трёх центров силы — России, Китая и США. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки генерал Марк Милли, передаёт ТАСС.

Мы вступаем в мир с тремя полюсами [силы], когда Соединённые Штаты, Россия и Китай — все являются великими державами, — сказал Милли на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

По его мнению, наступающая эпоха будет более нестабильной, чем за последние «40, 50, 60 или 70 лет». Глава КНШ подчеркнул важность поддержания «мира между великими державами»

И мы (США. — NEWS.ru), Россия, Китай, а также все остальные, все союзники и партнёры [Вашингтона], должны быть очень, очень осторожны <...> в плане того, как действуем друг с другом в перспективе, — резюмировал Милли.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае развязывания третьей мировой войны существует угроза полного взаимного уничтожения. Он добавил, что на странах, обладающих ядерным оружием, лежит огромная ответственность.