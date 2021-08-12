В Норвегии обратились к Вашингтону из-за «стоящей за дверью» Москвы

Норвежский политик Хорек Эльвенес призвал власти страны укреплять сотрудничество с Вашингтоном и «ближайшими союзниками» из-за растущей военной мощи России. Свой призыв он обосновал в статье, опубликованной газетой Dagbladet.

Возросший военный потенциал России и усиление её активности создают совершенно новую угрозу, — пояснил политик.

Он считает, что Россия показывает НАТО способность «лишить Альянс свободы передвижения». Понимая стратегическое значение Севера для России, Эльвенес выразил обеспокоенность тем, что некоторые учения Москвой якобы проводятся «прямо у Норвегии за дверью».

Эльвенес не указал конкретно, о каких манёврах идёт речь, но вероятно, имел в виду поход арктической группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана, в ходе которого намечается провести несколько учений в Арктике. При этом Москва неоднократно напоминала, что российские учения не несут угрозы другим государствам.

Ранее стало известно, что британские журналисты увидели предупреждение для всего мира, которое посылают Россия и Китай своими совместными учениями. Военный аналитик Родерик Ли отмечает, что впервые Пекин в таком масштабе совместно с Москвой отрабатывает взаимодействие войск. Он указывает на то, что обе группировки используют общую систему связи.