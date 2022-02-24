В Минфине ФРГ пообещали, что народ РФ почувствует эффект от санкций

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что россияне почувствует эффект от санкций, которые принимаются Евросоюзом. Это произойдёт не сразу, но в среднесрочной перспективе, отметил чиновник в беседе с телеканалом ARD.

Санкции, которые теперь принимаются, не прямо сегодня, но в среднесрочной перспективе будут иметь чувствительное влияние на Россию. На представителей власти, ограничения на банковский бизнес, никакого экспорта технологий, — сказал Линднер.

Он с сожалением добавил, что народ России, который «не несёт ответственности за решения президента РФ Владимира Путина», тоже почувствует эффект от ограничений.

По словам Линднера, негативным окажется экономический эффект и для Берлина. В первую очередь это касается цен на энергоносители, которые вырастут в цене. При этом в Германии стараются диверсифицировать импорт энергоресурсов.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел РФ прокомментировало первичный пакет санкций Евросоюза в отношении России. В ведомстве его назвали нелегитимным и необоснованным. Европейские партнёры были предупреждены о том, что подобная линия неизбежно встретит ответные шаги с российской стороны, отметили в МИД РФ.