«Неудачный самопиар»: МИД РФ оценила заявления о праве ударять по России Захарова: глава английского МИД неудачно попытался самопиариться

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дэвид Кэмерон

Заявление главы британского МИД Дэвида Кэмерона о том, что у Украины есть право наносить удары по территории России с применением британского вооружения, могли быть или неудачной попыткой самопиара, или намеренным дезавуированием официальной позиции Лондона, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Она отметила, что заявления Лондона можно толковать как угодно, и этим пользуется Киев в вопросах применения западного оружия

Как известно, в ходе визита в Киев Кэмерон заявил, что у Украины есть право наносить удары по территории России с применением британского вооружения. Было ли это неудачной попыткой самопиара, или дезавуированием официальной позиции, — пусть разбираются эксперты внутри Соединенного королевства, — сказала Захарова.

Дипломат призвала не верить словам британских министров обороны и иностранных дел, которые прямо противоречат друг другу.

Сколько было ложных обвинений, сколько клеветы и угроз в наш адрес. Не надо им вообще верить. Надо констатировать то, что они говорят, и потом предъявлять им в качестве доказательств, когда они будут от своих слов отказываться, — сказала Захарова.

Она также подчеркнула, что в России выводы из этого эпизода сделали. По ее словам, ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами.

Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон призвал западных лидеров «пересидеть» Путина в рамках конфликта на Украине. По словам британского политика, Запад должен принять более жесткую позицию по отношению к РФ.