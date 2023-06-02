В Лондоне рассказали, позовут ли Украину в НАТО Министр обороны Великобритании Уоллес: Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе

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Бен Уоллес

На предстоящем саммите в Вильнюсе Украина не получит приглашения в НАТО, сказал глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Washington Post. По его словам, Украине не следует надеяться стать членом Альянса в ближайшее время.

Мы должны быть реалистами и говорить, что в Вильнюсе этого не произойдет, это не произойдет в любое ближайшее время, — заявил британский министр.

Он пояснил, что среди членов НАТО еще есть разногласия по вопросу вступления Украины. Британский министр также порекомендовал и Альянсу, и Евросоюзу не повторять ошибок и не раздавать обещаний кандидатам, подобным Киеву.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надежды на принятие его страны в НАТО становятся все более отдаленными. Он отметил, что ситуация разочаровывает не только власти, но и простых украинцев. Зеленский также выразил надежду на положительное решение о членстве Украины в Альянсе на июльском саммите в Вильнюсе.

Глава МИД Германии Анналена Бербок, в свою очередь, намекнула на невозможность вступления Украины в НАТО. Она заявила, что руководство Альянса не может обсуждать возможность вступления новых членов во время боевых действий на Украине.