В Лисичанске организовали выставку трофейного оружия В Лисичанске показали брошенное украинцами западное оружие

Фото: lug-info.com

Народная милиция Луганской Народной Hеспублики (ЛНР) организовала в освобожденном Лисичанске выставку трофейного украинского вооружения и военной техники, сообщает РИА Новости. Среди экспонатов множество поставленных странами Запада образцов.

Отмечается, что на выставке представлены противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, британские бронеавтомобили Saxon, пулеметы чешского производства, «бесшумные» 60-мм мины для легких минометов, а также 155-мм снаряды для гаубиц.

Как вы знаете, мы успешно их разбиваем. Никаких шансов им не оставляем, ни надежд, ничего - просто бьем противника и гоним их с нашей земли. Все вооружение, которое будет поступать нацистам украинским, (с ним – ред.) будет также, как и все, что вы здесь видите, — заявил начальник управления Народной милиции ЛНР генерал-майор Ян Лещенко.

Российские военные ранее показали трофейное вооружение украинской армии, которое было брошено в спешке бойцами ВСУ при отступлении в Луганской области. Отмечается, что чаще всего к военным РФ попадают завезённые странами Запада американские противотанковые ракетные комплексы (ПРК) Javelin и NLAW шведского производства, из-за большого веса, который осложняет отступление.