В лифте Госдепартамента появилось изображение свастики

Неизвестный вырезал свастику на стене лифта в здании Госдепартамента. Об этом сообщил портал Axios.

После появления изображение, сотрудники Госдепа получили уведомление с осуждением этого акта вандализма. Об этом сообщил источник портала.

Ранее в офисном здании Бундестага рядом с парламентом Берлина нашли изображение свастики. После этого правоохранители начали расследование. Запрещённый в ФРГ символ был нацарапан на двери одного из лифтов.

Как сообщалось, в украинском городе Новомиргороде в турнире по уличному баскетболу, проходившему в рамках Дня города, приняла участие команда под названием «Гитлеровцы».

Через два дня на своей странице в Facebook ситуацию прокомментировал глава Новомиргорода Игорь Забажан. Он рассказал, что организаторы соревнований отреагировали на факт нарушения законодательства Украины, вызвали полицию и провели разъяснительную работу с участниками команды, после чего те сменили название и продолжили участие в турнире.