МИД Китая: AUKUS может разрушить режим нераспространения ядерного оружия

Трёхстороннее соглашение Соединённых Штатов, Австралии и Великобритании в области обороны AUKUS, вызвавшее волну критики в мире, может привести к коллапсу режима нераспространения ядерного оружия, заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун, слова которого приводит РИА Новости. По его словам, опасность заключается в том, что ядерные державы США и Британия могут передать Австралии оружейный уран.

AUKUS, и особенно трёхстороннее соглашение по разработке атомных подводных лодок, крайне серьёзный вопрос. Суть проблемы заключается в том, что в случае если этот план будет осуществлён, это будет означать, что США и Великобритания, будучи двумя ядерными государствами, передадут Австралии, которая ядерной страной не является, оружейный уран, — подчеркнул дипломат.

Он отметил также, что существующая сегодня система гарантий МАГАТЭ не позволяет проверить, действительно ли Австралия не будет использовать полученные материалы для создания ядерного оружия.

Поэтому Китай вместе со многими другими странами крайне обеспокоен этим сотрудничеством, — указал Фу Цун.

Представитель МИД подчеркнул, что Китай требует создания в рамках МАГАТЭ специального комитета, чтобы на его базе проводить обсуждения правовых, политических и технических последствий данного сотрудничества.

Как отметил Фу Цун, «это трёхстороннее сотрудничество по атомным подлодкам создаст крайне негативный прецедент».

Мы считаем, что это станет злонамеренным использованием лазейки в договоре о нераспространении ядерного оружия, и, если это сделают многие страны, это будет означать коллапс режима нераспространения ядерного оружия, — подчеркнул он.

По словам дипломата, указанные страны, которые до этого момента заявляли о своем лидерстве в сфере международных усилий по нераспространению данного вида оружия, заключив данный договор, сейчас проявили двойные стандарты.

Ранее Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнёрства AUKUS, после чего последовало заявление о выходе страны из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. При этом поставку неатомных подводных лодок в страну организуют США.

В качестве протеста Франция отозвала своих послов из США и Австралии. Главы МИД стран — членов Евросоюза всецело поддержали Париж после скандала с разрывом с Канберрой контракта на поставку атомных подлодок из-за оборонного союза с Вашингтоном.

В МИД России заявили о готовности поставить в МАГАТЭ вопрос о том, что новый альянс AUKUS противоречит режиму нераспространения ядерного оружия.