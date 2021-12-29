В Китае состоялся «марш позора» с участием нарушителей COVID-ограничений

В Китае нарушителей коронавирусных ограничений провели «маршем позора» по улицам города, одев их в маски и защитные костюмы и повесив на их шеи плакаты с именами и фотографиями, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Участников парада также обвиняют в перевозке мигрантов из Вьетнама.

Акция прошла в сопровождении спецназа. На опубликованном видео видно, что участников парада держат за руки. Публичное осуждение для подозреваемых в Китае запретили в 2010 году, но теперь вернули, поскольку чиновники пытаются реализовать национальную стратегию нулевой заболеваемости.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что из-за пандемии коронавируса всему миру был нанесён ущерб на сумму $60 трлн. По его словам, китайские власти должны выплатить компенсации странам за возникновение COVID-19, но у них нет таких средств.

Ранее Трамп обвинил власти Китая в уничтожении улик по коронавирусу из лаборатории в Ухани. Он выразил уверенность в том, что они существовали, но были намеренно скрыты от общественности. Экс-президент считает, что теперь уже поздно искать доказательства, потому что уликам наверняка «нанесён серьёзный ущерб».

Проживающий в США китайский диссидент, правозащитник Вэй Цзиншэн рассказал американским спецслужбам о распространении коронавируса ещё в ноябре 2019 года. Это произошло более чем за месяц до того, как Китай официально признал, что произошла первая вспышка заболевания.