В Иране заявили о новой позиции страны по конфликту на Украине Nour News: Иран может изменить позицию по конфликту на Украине из-за заявлений Подоляка

Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Ирана могут пересмотреть свою позицию относительно конфликта на Украине из-за заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможной причастности Киева к атаке дронов на объекты в Исфахане, пишет портал Nour News со ссылкой на неназванного иранского чиновника. Отмечается, что заявления представителя украинского руководства можно рассматривать как угрозу национальной безопасности Ирана.

Если враждебные заявления Подоляка против Ирана не будут изменены властями этой страны, это может привести к разным реакциям со стороны Ирана. Акцент Киева на угрозе национальной безопасности Ирана может стать основанием для изучения изменения позиции относительно войны на Украине, — рассказал собеседник издания.

Он добавил, что Киев до сих пор не привел доказательства своих заявлений относительно поставок вооружений Москве.

В Министерство иностранных дел Ирана ранее вызвали временного поверенного в делах Украины в Тегеране Евгения Кравченко после слов советника президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка об атаке дронов в Исфахане. Днем ранее Подоляк в Twitter предположил, что атака на военный объект Минобороны Ирана связана с конфликтом на Украине.