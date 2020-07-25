В Ираке нашли схрон с ракетами для «Катюши»

https://static.news.ru/photo/bf0b32a0-cf38-11ea-a271-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Иракские органы безопасности обнаружили подземный схрон с ракетами для ЗРК «Катюша».

Об этом сообщили в их пресс-службе. Хранилище было обнаружено в провинции Салах-эд-Дин в рамках операции «Герои Ирака», передаёт агентство INA.

Наши отряды обнаружили в провинции Салах-эд-Дин схрон более чем с 20 ракетами для ЗРК «Катюша», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили что снаряды были закопаны в землю, передаёт РИА Новости.

«Зелёная зона» Багдада, в которой расположены правительственные учреждения, посольства и международный аэропорт, регулярно становятся мишенью ракетных обстрелов. При этом огонь ведётся из самодельных пусковых установок. В июне 2020 года премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты с целью пресечь подобные инциденты.

ВС Ирака в феврале 2020 года объявили о начале операции «Герои Ирака», в рамках которой проводится зачистка территории страны от оставшихся отрядов террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), о победе над которой власти Ирака объявили в конце 2017 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что минимум две ракеты упали 19 июля 2020 года около посольства Соединённых Штатов Америки в «зелёной зоне» в иракской столице Багдаде, передаёт представитель органов безопасности республики.