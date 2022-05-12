В Херсоне уточнили, когда попросят Путина о включении в состав России Херсонская область хочет присоединиться к России по завершении интеграционных процессов

Фото Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Херсонская область обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой о включении региона в состав РФ, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Это может произойти после завершения всех интеграционных процессов.

Как только мы завершим все интеграционные процессы и полностью будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом Российской Федерации, то сразу обратимся к президенту России, — заявил Стремоусов.

Он отметил, что чёткие сроки ещё не обозначены. Стремоусов считает, что прежде чем обсуждать этот вопрос, в регионе нужно выстроить структуру власти, восстановить экономику и жизнедеятельность Херсонщины с учётом российского законодательства.

Процесс, по словам замглавы военно-гражданской администрации области, уже запущен. Стремоусов сообщил, что в регионе началась перезагрузка всех социально и экономически важных сфер, прорабатывается вопрос получения российского гражданства желающими.

Херсонская область ранее перешла под контроль российских военных. В регионе сформированы военно-гражданские администрации и запущено вещание телеканалов, а также радиостанций России. Стремоусов заявил, что с 1 мая область переходит на российский рубль.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что в Киеве перестали считать жителей Херсонщины украинскими гражданами, поскольку начали обстреливать их ракетами и готовы пожертвовать ими ради территорий. Кроме того, Украина перестала выплачивать пенсии и зарплаты региону, а украинские банки сворачивают деятельность в регионе.