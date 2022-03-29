В Госдуме сообщили, что пытавшие пленных украинские военные захвачены

Российский спецназ захватил украинских военнослужащих, участвовавших в пытках солдат ВС России, сообщил экс-командующий ВДВ РФ, а ныне зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов. Его слова передаёт ТАСС.

Они недолго радовались — через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде, — заявил Шаманов.

По его словам, речь идёт о гражданах Украины Сергее Величко по кличке «Чили» и Константине Немичеве из фанатской группировки местного футбольного клуба «Металлист».

Напомним, в Cети появились кадры, на которых показано, как украинские радикалы жестоко обращаются с пленёнными роcсийскими солдатами. На одном из них запечатлено, как военным из Роcсии, которые были взяты в плен, простреливают ноги и не оказывают никакой мeдицинской помощи.

Ранее почётный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что на Украине издеваются над российскими военнопленными, чтобы их запугать. По его мнению, бойцы Вооружённых сил Украины чувствуют своё бессилие в сложившейся ситуации.