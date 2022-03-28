Ветеран «Альфы» объяснил, зачем над российскими военнопленными издеваются

На Украине издеваются над российскими военнопленными, чтобы их запугать, считает почётный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его мнению, бойцы Вооружённых сил Украины чувствуют своё бессилие в сложившейся ситуации, пишет «360».

Эти бандеровцы ничего нового не изобрели. То, что уже происходило ранее, когда террористы показывали, что творят с жертвами, вызывая ужас у простых людей. Также это от бессилия, что они не могут оказать достойное сопротивление и воевать так, как это принято во время войны, — заверил Гончаров.

По его мнению, Запад не обратит должного внимания на материалы с пытками военнопленных РФ, так как в России хуже развита система пропаганды.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, её украинская коллега Людмила Денисова отказалась от договорённостей по оказанию помощи пленным. В ответ на это Москалькова призвала украинского омбудсмена предотвратить пытки в отношении российских военных в плену. Она также высказала готовность оказать содействие гражданам, которые «окажутся в местах несвободы» на российской территории.