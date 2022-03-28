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Ветеран «Альфы» объяснил, зачем над российскими военнопленными издеваются

Ветеран «Альфы» Гончаров: над российскими военнопленными издеваются, чтобы запугать их
12:54, 28 марта 2022
Ветеран «Альфы» объяснил, зачем над российскими военнопленными издеваются Фото: Dmytro Smolyenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
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На Украине издеваются над российскими военнопленными, чтобы их запугать, считает почётный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его мнению, бойцы Вооружённых сил Украины чувствуют своё бессилие в сложившейся ситуации, пишет «360».

Эти бандеровцы ничего нового не изобрели. То, что уже происходило ранее, когда террористы показывали, что творят с жертвами, вызывая ужас у простых людей. Также это от бессилия, что они не могут оказать достойное сопротивление и воевать так, как это принято во время войны, — заверил Гончаров.

По его мнению, Запад не обратит должного внимания на материалы с пытками военнопленных РФ, так как в России хуже развита система пропаганды.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, её украинская коллега Людмила Денисова отказалась от договорённостей по оказанию помощи пленным. В ответ на это Москалькова призвала украинского омбудсмена предотвратить пытки в отношении российских военных в плену. Она также высказала готовность оказать содействие гражданам, которые «окажутся в местах несвободы» на российской территории.

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