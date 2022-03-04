Украинский омбудсмен отказалась обсуждать судьбу своих пленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости сообщила о том, что её украинская коллега Людмила Денисова отказалась от договорённостей по оказанию помощи пленным. В ответ на это Москалькова призвала украинского омбудсмена предотвратить пытки в отношении российских военных в плену.

Как рассказала российский омбудсмен, у них с Денисовой состоялся телефонный разговор, в ходе которого она попросила коллегу посетить пленных. Сама она также высказала готовность оказать содействие гражданам, которые «окажутся в местах несвободы» на российской территории.

Однако на следующий день с её стороны был размещен пост на Facebook, что договорённости быть не может, и сообщение было составлено в традиционных оскорбительных формах, — рассказала Москалькова.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что потери украинских военных за время спецоперации российских военных по демилитаризации Украины составили более 2870 человек убитыми. При этом получили ранения 1597 российских военнослужащих, 498 военных погибли. По его словам, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют.

В то же время в Telegram-канале Народной милиции ДНР появилось сообщение, в котором говорится, что вооружённые силы республики оставляют за собой «право на осуществление возмездия» за негуманное обращение со своими военнослужащими. В Народной милиции уточнили, что данное заявление адресовано командованию 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, бои с которой идут на Горловском направлении.