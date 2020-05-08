В Госдуме призвали дать отпор провокациям НАТО в Баренцевом море

https://static.news.ru/photo/2726fece-9121-11ea-86b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet

Корабельная поисково-ударная группа ВМС России проводит маневры в акватории Баренцева моря, куда ранее вошли боевые суда НАТО. Председатель комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Москве необходимо проводить такие учения, чтобы дать отпор провокационным действиям Альянса.

Как передаёт «ПолитЭксперт», в поисково-ударную группу вошли малые противолодочные корабли «Юнга», «Брест» и «Снежногорск», также в учениях принимают участие самолёты Ил-38. Швыткин отметил, что российские военные обладают достаточным уровнем подготовки, чтобы пресечь любую провокационную активность в районе манёвров.

Парламентарий подчеркнул, что России необходимо давать ответ НАТО, так как агрессивная политика военного блока подразумевает активность у самых границ РФ. Швыткин, в частности, напомнил, что к российским рубежам часто приближаются субмарины Альянса.

Альянс провоцирует нас на ответные действия. Мы должны противопоставить им высокий уровень боевой подготовки, — резюмировал глава думского комитета по обороне.

Как ранее писал NEWS.ru, в акваторию Баренцева моря вошла группа кораблей НАТО, составленная из эсминцев ВМС США «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» и британского судна аналогичного класса «Кент».