В Финляндии предложили начать войну с Россией Финский историк Ялонен предложил Западу вступить в военный конфликт с Москвой из-за Киева

Фото: Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

Военно-политический блок НАТО

Финский историк Юсси Ялонен предложил западным странам рассмотреть возможность военного вмешательства в украинский кризис на стороне Киева, пишет издание Verkkouutiset. По словам эксперта, поставка вооружений украинскому руководству, а также финансовая помощь не помогли разрешить вопрос. Он добавил, что Киев таким образом проиграет в данном конфликте.

Пока стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства — потерпела неудачу, — констатировал Ялонен.

Он добавил, что российская армия продолжает продвигаться и выполнять поставленные задачи. По мнению ученого, страны ЕС или НАТО «рано или поздно должны рассмотреть возможность прямого вмешательства».

Экс-президент Польши Лех Валенса ранее предложил сократить численность населения России в два раза. Лауреат Нобелевской премии предположил, что укротить Москву можно лишь двумя способами: первый — государственный переворот с полной сменой власти, а второй — сокращение населения до 50 млн человек. На текущий момент в России проживает 144 млн человек. Валенса опасается, что даже победа Украины в противостоянии с Россией не гарантирует полной безопасности для Европы. Политик также упрекнул Запад в мягкости своей позиции по отношению к РФ.