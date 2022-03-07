В ЕС сообщили, когда будет рассмотрена заявка на вступление туда Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз приступит к обсуждению заявки Украины на вступление в ЕС в ближайшие дни, сообщает «Интерфакс».

Мы в ближайшие дни обсудим заявку Украины на вступление, — написал Мишель в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский спустя несколько дней после начала военной спецоперации ВС РФ на Украине призвал Евросоюз принять решение о членстве его страны в сообществе. По его словам, нынешняя ситуация является самым подходящим моментом для этого. Украинский лидер добавил, что его страна «с оружием в руках борется » за свободу и европейское будущее.

Власти Украины также выступают с намерением присоединиться к НАТО, однако в Альянсе не спешат принимать бывшую советскую республику в свой состав. Участник украинской делегации на переговорах Киева и Москвы председатель правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия ранее заявил, что в НАТО не готовы обсуждать вступление Украины в Альянс в течение 5–10 лет, а Киев не намерен продолжать бороться за заявку на вступление в него.

Тем временем в Гааге начались слушания в суде ООН по поданному Киевом иску против России на фоне специальной военной операции России в этой стране. Судья Джоан Донохью заявила, что представители российской стороны на заседание не явились.