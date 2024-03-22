В Чили к поискам чемпиона России по яхтенному спорту привлекли флот и ВВС «Газета.Ru»: чемпиона РФ по яхтенному спорту Елагина ищут чилийский флот и ВВС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чемпиона России по яхтенному спорту Виталия Елагина ищут у берегов Чили, сообщил «Газете.Ru» его друг Алексей Чванов. Спортсмен отправился в одиночное кругосветное путешествие, однако перестал выходить на связь 19 марта.

В поисках участвуют МЧС, ВВС, ВМС и береговая охрана Чили. Друг чемпиона заверил, что на экстренный случай у Елагина на борту хранится запас продуктов на несколько месяцев.

Чилийскими спасательными службами объявлен режим SAR — search and rescue. То есть этим занимаются МЧС Чили, береговая охрана Чили. Они подключили ВМС и ВВС. Там задействованы все мыслимые и немыслимые силы, — сказал он.

По словам Чванова, у спортсмена не работают «гарминовский определитель координат» и устройство для передачи сообщений. Сигнал бедствия с устройства Garmin на борту не подавался. Друг спортсмена добавил, что «задействованы все мыслимые и немыслимые силы», делают облеты самолеты, к поискам присоединилась флотилия компании Rusarc.

Девушка путешественника Юлия рассказала изданию, что у Елагина 18 марта порвался парус, после могла отказать электрика. Девушка предположила, что спортсмен жив и ждет помощи в море.

В январе путешественник Федор Конюхов начал двухнедельный переход на верблюдах через Объединенные Арабские Эмираты в составе российско-арабской команды. Всего путешественник преодолел на верблюдах около 560 км в течение двух недель.