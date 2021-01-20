В Чехии хотят обязать жителей страны носить респираторы вместо масок

https://static.news.ru/photo/1e449e84-5b41-11eb-92a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christin Klose/dpa-tmn/Global Look Press

Власти Чехии рассматривают возможность обязать жителей страны носить в общественных местах респираторы вместо масок. Предполагается, что таким образом защита от коронавируса в стране станет более эффективной, сообщил журналистам премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Мы рассматриваем возможность последовать примеру Австрии и Германии, где в связи с распространением британского штамма коронавируса переходят на респираторы. Респираторы обеспечивают значительно более высокую степень защиты, чем медицинские маски, — заявил Бабиш.

Премьер отметил, что соответствующую инициативу может рассмотреть уже в ближайшее время. Впрочем, она требует достаточно серьёзных доработок. Пока что планируется, что граждане и гости страны будут обязаны носить респираторы в местах общественного питания и в общественном транспорте.

На текущий день на складах государственного резерва хранится порядка 16 млн респираторов. Тем не менее нет никакой гарантии, что жители страны действительно будут носить эти средства защиты. К слову, о мере наказания за отсутствие респиратора премьер Чехии не упомянул.

Стоит напомнить, что в европейской стране за всё время пандемии был выявлен 909 131 случай заболевания при общем населении государства в 10,71 млн человек. Таким образом, количество заболевших составляет чуть меньше одной десятой всего населения.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в Чехии скончались 14 820 жителей. На текущий день медицинские учреждения страны работают в экстренном режиме. Проводятся только срочные операции, а плановую госпитализацию пациентов пришлось отложить.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Чехии в первые 14 дней января зафиксировали самый высокий уровень распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) среди стран ЕС в пересчёте на 100 тысяч населения, передают сотрудники Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Ведомство собирает статистику по недугу в ЕС и в государствах европейской экономической зоны.