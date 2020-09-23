В Британии добровольцев на испытаниях вакцины заразят коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2aa71e82-fde4-11ea-891d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko/Xinhua/Global Look Press

Первые в мире испытания вакцины от коронавируса, в ходе которых добровольцев будут намеренно заражать COVID-19, могут начаться в Лондоне в январе 2021 года.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на организаторов исследования. Издание не указывает, испытания какой именно вакцины будут проводиться подобным образом. Однако отмечается, что принять участие в проекте уже согласились почти 2 тыс. человек. Из них выберут несколько сотен добровольцев, каждому из которых будет полагаться больше 4 тыс. фунтов стерлингов (около 400 тыс. рублей по текущему курсу).

После заражения добровольцев поместят под наблюдение врачей специализированной клиники в районе Уайтчепел на востоке Лондона. Риск развития осложнений медики будут снижать при помощи противовирусного препарата «Ремдесивир».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает практику подобных испытаний вакцины допустимой, если «приносимая польза максимальна, а риск для участников сведён к минимуму», отмечает издание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин в ходе выступления перед членами Совета Федерации заявил: скоро будет зарегистрирована вторая отечественная вакцина от коронавируса. Её разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи наблюдают за добровольцами, оценивают напряжённость их иммунитета к коронавирусу и выявляют отдалённые последствия вакцинации.