В Британии добровольцев на испытаниях вакцины заразят коронавирусом

Первые в мире испытания вакцины от коронавируса, в ходе которых добровольцев будут намеренно заражать COVID-19, могут начаться в Лондоне в январе 2021 года.
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После заражения добровольцев поместят под наблюдение врачей специализированной клиники в районе Уайтчепел на востоке Лондона. Риск развития осложнений медики будут снижать при помощи противовирусного препарата «Ремдесивир».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает практику подобных испытаний вакцины допустимой, если «приносимая польза максимальна, а риск для участников сведён к минимуму», отмечает издание.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин в ходе выступления перед членами Совета Федерации заявил: скоро будет зарегистрирована вторая отечественная вакцина от коронавируса. Её разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи наблюдают за добровольцами, оценивают напряжённость их иммунитета к коронавирусу и выявляют отдалённые последствия вакцинации.
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