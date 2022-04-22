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В Белоруссии сообщили о скором подключении к UnionPay

15:24, 23 апреля 2022
В Белоруссии сообщили о скором подключении к UnionPay Карта платежной системы unionpay Фото: U Aung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Белоруссия в скором времени планирует завершить процесс подключения к китайской международной платёжной системе UnionPay. Об этом заявил министр финансов республики Юрий Селивёрстов в эфире телеканала «Беларусь 1». По его словам, новая система поспособствует ускорению совершения транзакций, возврата выручки и налоговых поступлений в государственный бюджет.

У нас ведётся работа по подключению к китайским системам, и она скоро завершится...Это только ускорит прохождение платежей, возврат выручки и, соответственно, налоговые поступления в бюджет, — заявил он.

Селивёрстов также подчеркнул, что открытие новых экономических возможностей способствует уменьшению риска и увеличению гарантий торговой безопасности.

Ранее стало известно, что за рубежом начали блокировать платежи по выпущенным в РФ картам UnionPay. При этом спрос на продукты китайской платёжной системы в России продолжает расти.

Китайская платёжная система UnionPay опасается сотрудничать с рядом крупных российских бaнков из-за риска вторичных санкций. Попавшие под ограничения «Cбер», ВТБ, Альфa-Банк, «Открытиe», выпускавшие такие карты или планировавшие это сделать, вынужденно отказываются от проeктов. 

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