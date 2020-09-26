В Англии депутаты лишатся права выпивать в барах после 22:00

https://static.news.ru/photo/b12396d2-019c-11eb-9a34-fa163e074e61_660.jpg Паб в Лондоне Фото: Felix Diemer/Global Look Press

Расположенные в парламенте Великобритании бары не будут продавать алкоголь после 22:00, как и все английские пабы. Об этом журналистам рассказал официальный представитель парламента.

Алкоголь не будет продаваться после десяти вечера нигде на территории парламента, — заявил чиновник.

С 24 сентября все бары, рестораны и пабы Великобритании обязаны закрываться после 22:00. Такое решение было принято правительством из-за пандемии коронавируса. Бары в парламенте классифицируются как «столовые на работе». Из-за этого газета Times ранее сообщила, что депутаты получат возможность употреблять алкоголь в этих заведениях поздно вечером. Теперь депутаты смогут только есть допоздна.

Как сообщает РИА Новости, решение властей о закрытии пабов в 22:00 было негативно встречено британцами. Посетители пабов начали собираться возле питейных заведений и продолжать общение. Многие люди собираются компаниями, покупают алкоголь в магазинах и отправляются к кому-нибудь домой.

NEWS.ru писал, что в Британии добровольцев, испытывающих вакцину, заразят коронавирусом. Испытания вакцины от COVID-19 могут начаться в Лондоне в январе 2021 года. Принять участие в них согласились почти две тысячи человек.