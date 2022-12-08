В американской ЧВК заявили о больших потерях украинских войск Основатель американской ЧВК «Моцарт» Мильбурн сообщил о больших потерях ВСУ

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Основатель американской ЧВК «Моцарт», сражающейся на стороне вооруженных сил Украины, Эндрю Мильбурн сообщил в интервью журналу Newsweek о больших потерях, которые несут украинские военные. По его словам, Киев сталкивается с проблемами пополнения войск и потому часто на передовую могут направлять новобранцев, не имеющих необходимого уровня подготовки.

Они несут чрезвычайно большие потери. Сведения, которые вы видите в СМИ, о том, что 70% жертв являются обыденностью, не преувеличены, — сказал Мильбурн.

Он также сообщил о недостатке финансирования его компании и предупредил, что это может отразиться на дальнейшей деятельности ЧВК на Украине. Мильбурн отметил, что основная часть расходов приходится на починку и замену поврежденных транспортных средств.

Ранее стало известно, что под Артемовском погибли шесть грузинских добровольцев, участвовавших в боях в зоне спецоперации на стороне ВСУ. Об этом сообщило в соцсетях посольство Украины в Грузии. 2 декабря дипмиссия сообщила о гибели Джамбулата Хоперии, а 4 декабря назвала имена еще пятерых погибших: Авто Руруа, Ромео Пичхая, Ромео Кварацхелия, Бадри Маркелия и Мераб Аладашвили.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные ведут успешные наступательные действия вблизи населенного пункта Артемовск на Донецком направлении. По его словам, за сутки на этом направлении было убито более 50 бойцов ВСУ и уничтожено шесть бронированных машин.