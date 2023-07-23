В 40 км от Бреста: что задумала Польша у границ Союзного государства Польские наемники расположились недалеко от Бреста, а Владимир Путин поручил Сергею Нарышкину следить за планами Варшавы в отношении Украины

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что власти Польши перебросили немалое количество наемных бойцов к границе республики. По его словам, одна из польских бригад расположилась в 40 километрах от Бреста. Лукашенко пояснил, что передача Варшаве земель Западной Украины неприемлема. За несколько дней до переговоров с белорусским лидером Путин поручил главе Службы внешней разведки (СВР) Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины. Что задумала Варшава у границ Союзного государства, насколько это опасно для РФ, зачем поляки создают самую мощную армию в Европе и какие еще западные страны претендуют на украинские территории — в материале NEWS.ru.

Что сказал Лукашенко на встрече с Путиным

Лукашенко привез в Санкт-Петербург карту по переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства. По его словам, власти Польши «подключили» к этому немалое количество наемных бойцов и основные стратегические резервы. Лукашенко заявил, что одна польская бригада расположилась в 40 к от Бреста, а другая — в 100 км от Гродно.

«Это говорит о том, что эта бездумная политика бросать неподготовленных людей и наемников в пекло ни к чему не приведет», — считает Лукашенко.

Белорусский лидер также пояснил, что передача Польше украинских земель неприемлема. Если жителям Западной Украины понадобится поддержка, Минск готов ее оказать.

Фото: kremlin.ru Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Что о планах Варшавы заявил Путин

За несколько дней до переговоров с Лукашенко Путин поручил Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины. На совещании с постоянными членами Совета безопасности глава СВР отметил, что Варшава может ввести свои войска на Западную Украину. По его сведениям, на Западе также растет «осознание того, что вопрос поражения Украины — это вопрос времени».

«В этой связи у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы ввести контроль на западных территориях Украины, в западных областях путем размещения там своих войск», — сказал Нарышкин.

Путин напомнил, кому Польша обязана своим суверенитетом. Российский лидер подчеркнул, что именно Советский Союз спас поляков, причем западные территории достались им фактически в подарок от Иосифа Сталина. Более того, продолжил президент, СССР пришел полякам на помощь в тот момент, когда западные союзники бросили страну «на съедение германской военной машине», после чего она утратила свою независимость и государственность.

На сегодняшний день, по мнению Путина, польские лидеры обратили свое внимание на территории Украины. Именно поэтому Варшава стремится ввязаться в боевые действия и формирует некую коалицию среди западных стран.

Почему Польша усилила контроль на границе с Белоруссией

27 июня президент Польши Анджей Дуда высказал опасения в связи с размещением бойцов ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что власти Польши усилили контроль на границе с Белоруссией после решения об отъезде бизнесмена Евгения Пригожина в республику. Он уточнил, что задействованы «разведка и военные в приграничье».

А 30 июня, по окончании саммита Евросовета, Моравецкий призвал разместить в Польше американское ядерное оружие по программе Nuclear Sharing в ответ на появление в Белоруссии российского тактического ЯО.

Фото: Staff Sgt. Thomas Mort/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как в России отреагировали на заявления Моравецкого

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя намерение Польши разместить у себя ядерное оружие США, заявил, что в этом есть положительная сторона. По его словам, в случае применения такого оружия исчезнет все недружественное по отношению к РФ польское руководство.

В ответ на заявление Моравецкого Лукашенко заявил, что западные политики собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину. А первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сказал, что предложение Варшавы разместить у себя американское ядерное оружие превращает Польшу в первоочередную мишень для российской армии.

Зачем Польша создает самую крупную армию в Европе

Весной текущего года Польша обнародовала амбициозный план развития своих вооруженных сил, который сделает их вторыми по боеспособности в НАТО после США. Польские власти объясняют стремление полностью перевооружить армию тем, что они не хотят, чтобы их страна повторила судьбу Украины, потерявшей пятую часть своей территории в ходе специальной военной операции. Завкафедрой международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Борис Шмелёв напомнил, что у Польши нет общей границы с РФ, исключая короткий отрезок границы с Калининградской областью, поэтому российская угроза лишь удобный предлог для той части польских элит, которые мечтают о роли Варшавы как геополитического центра всей Европы.

«Здесь слышны отголоски мифологии „Великой Польши от моря до моря“, которые очень сильны в польском обществе. Стремление создать мощную армию лишь отчасти вызвано опасениями противостояния с Россией.Это стремление имеет и второе дно — стать довлеющей силой в НАТО и ЕС, чтобы свои политические заявки подкреплять военной мощью», — считает Шмелёв.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press Польские солдаты устанавливают колючую проволоку вдоль границы

Может ли Польша начать войну против России

По мнению руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, для России тревожно любое усиление НАТО и милитаризация Польши несет в себе совершенно четкие угрозы. Он считает, что США назначили Варшаву своим «заместителем» по восточному флангу НАТО, делегировав ей часть полномочий и передавая ту работу, которую ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне выполнять не хотят по политическим или стратегическим соображениям.

«Польша с готовностью берется за самую грязную работу, как преданный вассал, который ревностно оберегает реноме своего сеньора», — отметил Михайлов.

По его мнению, у Москвы больше оснований опасаться Варшавы, чем Вашингтона, так как «поляки готовы на такие выпады, которые США вряд ли рискнут совершать в отношении России».

Военный аналитик Владислав Шурыгин считает, что Польша готовится воевать с Россией, но не сейчас, а через 5–10 лет, когда осуществит свои планы по достижению военно-политического лидерства в Европе. По его словам, даже если польская армия просто вмешается в конфликт России и Украины на стороне Киева, это будет прецедент войны с НАТО.

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О каком разделе Украины говорил Арестович

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в интервью журналистке Юлии Латыниной (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), что у Киева появился «суперисторический шанс» вступить в НАТО — в случае отказа от контролируемых Россией территорий. Он добавил, что есть и другой вариант: раздел страны по принципу Германии 1945 года или Кореи-1953. По словам Арестовича, идея раздела страны сейчас обсуждается киевскими властями и их западными союзниками. Он предположил, что попытки вернуть Крым и Донбасс силой будут стоить Киеву слишком большой цены — гибели до 200 тысяч взрослого мужского населения, то есть сильного ущерба генофонду нации, а также разрушенной полностью экономики.

Какие еще западные страны претендуют на часть Украины

Политолог Алексей Кочетков не исключает, что при резком ухудшении обстановки для ВСУ Венгрия, Румыния и Польша вполне могут аннексировать часть украинских земель.

«Если фронт ВСУ посыплется и начнется стремительное продвижение российских войск на Запад, в таком случае вполне возможно участие Венгрии, Румынии и Польши в разделе Украины — под видом введения войск из гуманитарных соображений», — предположил Кочетков.

Похожее мнение высказывал депутат Госдумы Журавлев. Он считает, что Польша, Венгрия и Румыния хотят принять участие в разделе Украины под видом помощи Киеву.

Фото: Hatim Kaghat/Keystone Press Agency/Global Look Press Военные учения Румынской армии

«Сейчас, когда украинские войска бьются о наши укрепления в Донбассе, для Польши, Венгрии и Румынии, претендующих на запад Украины, есть шанс оккупировать эти земли под видом помощи Киеву. Польша давно разевает рот, чтобы откусить от Украины Галичину», — заявил парламентарий.

Однако член СПЧ при президенте России, глава национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдан Безпалько считает, что даже в таком случае амбиции западных соседей Киева будут контролироваться их «начальством» в Брюсселе и Вашингтоне.

«Если перед Варшавой, Будапештом и Бухарестом поставят выбор: оставаться в Евросоюзе и НАТО или претендовать на украинские земли, то без сомнения, они выберут первое. И никакого участия в разделе Украины не примут», — полагает Безпалько.

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