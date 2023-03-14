«Очень жестко»: Зеленский охарактеризовал ситуацию на востоке Украины Зеленский: на Востоке Украины складывается жесткая и болезненная ситуация

Фото: president.gov.by

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на востоке страны складывается жесткая и болезненная ситуация. При этом в своем видеообращении, опубликованном вечером 13 марта, он поблагодарил бойцов 92-й отдельной механизированной бригады «за успешные действия в районе Бахмута».

Как и всегда, сегодня был на связи с нашими командующими, с разведкой. Очень жестко на востоке — очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага — и мы уничтожим, — заявил Зеленский.

По его словам, в Белогоровке, Марьинке, Авдеевке, Бахмуте, Угледаре и Каменке, а также других населенных пунктах сейчас решается, каким будет будущее Украины, и «идет борьба за будущее всех украинцев».